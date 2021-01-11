С начало 2021-го года в Беларуси повысился НДС на некоторые подтовары, это обусловлено вступившим в силу обновленным Налоговым кодексом. Ставку НДС по некоторым группам увеличили в два раза, уточнили в Министерстве по налогам и сборам.Так изменения коснулись отдельных позиций продтоваров при реализации их в Беларуси, при ввозе в страну.- С 1 января отдельные позиции облагаются НДС по ставке в размере 20 процентов вместо прежней ставки в размере 10 процентов, - прокомментировали в ведомстве.Речь идет о хлебе и мучных кондитерских изделиях. Ранее 20-процентный налог был только у чипсов и снеков. Но теперь такой НДС введен и на печенье, кексы и маффины, вафли и вафельные трубочки и пластины, сладкие рулеты, а также рисовую и соевую бумагу.Возросший НДС (как и по другим позициям: лекарствам, медицинским изделиям, товарам для детей) будет включен в стоимость продтоваров до начала февраля 2021-го года.Однако у торговых сетей есть возможной разделить выросший НДС с покупателями, уменьшив торговую наценку, чтобы ценник вырос не так сильно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лекарства и очки, выезд за границу, услуги репетиторов и котята: что может подорожать в Беларуси с новым Налоговым кодексом с 1 января 2021 года.Власти ожидают, что от повышения налогов бюджет страны станет богаче примерно на 1 млрд рублей. И обещают контролировать цены (подробности).Головченко рассказал, сколько Беларуси удалось заработать в 2020 году на экспорте молочной продукции.Премьер-министр 8 января посетил Глубокое (подробности).