В Минске столкнулись два автомобиля. Пострадал трехлетний ребенок. Информация от этом была опубликована в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.- Инцидент произошел в воскресенье, 10 января. Водитель автомобиля «Тойота» ехал по переулку Чижевских со стороны местного проезда в направлении улицы Чижевских. В какой-то момент он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Форд». Произошло столкновение. В машине «Тойота» находились двое детей. Трехлетняя девочка в результате случившегося получила телесные повреждения и была доставлена в больницу, - пояснили в ведомстве.И добавили, что дети в машине находились в специальных удерживающих устройствах.Проводится проверка по факту случившегося.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске на Солтыса машина такси сбила четырехлетнего ребенка, который спускался с горки.Мальчика доставили в больницу. У него черепно-мозговая травма легкой степени. (подробности)На МКАД «Хонда» въехала в ограждение, развернулась и врезалась в «Тойоту» - пассажира выбросило из салона авто.Молодой человек был не пристегнут. Он доставлен в больницу. (подробности)