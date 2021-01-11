На акциях протеста в воскресенье, 10 января, были задержаны 19 человек. Об этом сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Вясна».В воскресенье, 10 января, в Минске прошли локальные акции протеста. На данный момент известно о задержании 19 человек. Все они были доставлены в РУВД.Ближе к вечеру 10 января на улице Леонида Беды известно о задержании как минимум четверых человек, который светили фонариками.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске, Гродно и Бресте 9 января прошли локальные акции протеста.Информации о задержанных на данный момент нет. (подробности)В МВД прокомментировали задержания 5 января в Новой Боровой и Уручье.В ведомстве добавили, что сотрудники милиции задерживали наиболее активных граждан, которые нарушали общественный порядок. (подробности)Пенсионера Яна Гриба оштрафовали за участие в «Марше мудрости» на 1160 рублей.Грибу 84 года. Свою вину он не признал. (подробности)