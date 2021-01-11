О том, что в Минске в воскресенье, 10 января, в ДТП попал водитель «Тойоты», проинформировала пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома в телеграм-канале.Авария произошла около 20.20 часов на внутреннем кольце МКАДа. В пределах 43 километра автомагистрали легковушка оказалась за пределами проезжей части. На обочине иномарка влетела в осветительную мачту.- В ДТП пострадал водитель «Тойоты», ему потребовалась госпитализация. Уже установлено, что парень 1997-го года рождения управлял авто, не имея на это права. Проводится проверка, - уточнили в УГАИ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Бресте Tesla врезалась в столбЭлектромобиль врезался в осветительную опору и снес дорожный знак (подробности).В Минске упавшие деревья повредили сразу четыре автомобиля.Об этом сообщили в МЧС (подробности).В Минске столкнулись два автомобиля. Пострадал трехлетний ребенок.Девочка была доставлена в больницу с телесными повреждениями (подробности).