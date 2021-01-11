Заместитель начальника департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович в эфире телеканала СТВ рассказал, когда в Беларуси начнут выдавать биометрические паспорта.- Это случится сразу же после того, как в Беларуси будет принят соответствующий закон для хождения биометрических паспортов. Об этом будет объявлено в СМИ. Мы надеемся, что это уже случится в первом полугодии 2021 года, - подчеркнул Хрищенович.По его словам, одномоментной замены действующих паспортов не будет и бежать за новым документом сразу же не нужно.- Что касается обычных паспортов, то они будут действовать до срока окончания. Всего же в 2021 году в общей сложности будет выдано около 800 тысяч карточек и 300 тысяч биометрических паспортов, - рассказал Хрищенович.Он уточнил, что биометрические паспорт будет необходим при поездках за границу, а идентификационная карта будет являться внутренним документом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:МВД готовится к изготовлению ID-карт и биометрических паспортов: специальные устройства будут получать информацию всего за 10 минут.По всем отделениям по гражданству и миграции республики завозят оборудование по снятию биометрических данных. (подробности)С 2021 года белорусам начнут выдавать биометрические паспорта и ID-карты: зачем они нужны и сколько стоят.Отвечаем на главные вопросы о биометрических паспортах и ID-картах, которые обещают уже с 1 января 2021 года. (подробности)