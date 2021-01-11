О том, что в последнее время влияет на погоду в Беларуси, как меняется климат, и чего ожидать от «небесной канцелярии», в эфире ОНТ рассказали специалисты.Сугробы появились в Беларуси только к концу первой недели января 2021-го года. В некоторых районах намело до 30-35-сантиметроввые сугробы - выпала сразу месячная норма осадков. До этого, как и последние годы, погода мало напоминала зиму, а скорее осень и даже весну.- Прошлый год стал самым теплым за весь период метеонаблюдений. Среднегодовая температура оказалась почти на 2,5 градуса выше нормы. Меньше стало осадков, озера и реки обмелели. И такой уже не первый год, - констатировал Дмитрий Рябов, ведущий прогноза погоды.Теплая погода без осадков вносит свои коррективы и в жизнь фауны. Потепление не идет на пользу животным. Холодолюбивые заяц-беляк, горностай и белые куропатки страдают из-за повышения температур и даже рискуют попасть в Красную книгу. А вот тарантулу из Украины, наоборот, в тепле приятнее, и он охотно мигрирует в Беларусь.Синоптики уверены, что потепление вынуждает страдать и растения. Понижаются грунтовые воды, возрастают риски лесных пожаров. Но есть и плюсы от смены климата: плантации виноградников, бахчевых, персиковые и даже сады киви стали белорусскими реалиями.Какой будет зима 2021-го года, специалисты прогнозируют с оглядкой на прошедший 2020-ый.- Предполагается, что январь (по расчетам климатических моделей) будет довольно теплым, примерно на 3 градуса выше климатической нормы. При этом февраль, скорее всего, будет прохладным и похожим на 201ый год, - прокомментировал Сергей Лысенко, директор Института природопользования НАН Беларуси.Этнокультурологи прогнозируют погоду по проверенным временем народным приметам.- Если Коляды выпадают на растущую луну, то это говорит о хорошем и удачном годе. И 14 января, день празднования Старого Нового года, выпадает как раз на растущий месяц. Еще один очень важный показатель для белорусов - это первые 12 дней нового года. Каждый день говорит о том, каким будет месяц - дождливым, сухим, - добавила Оксана Котович, этнокультуролог.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Снег остается, мороз усилится. Что обещают синоптики на понедельник, 11 января.В начале недели ожидается до 15 градусов со знаком минус (подробности).Минчанам раздадут лопаты.Коммунальные службы просят жителей белорусской столицы помочь в уборке снега (подробности).МЧС о непогоде 7 января: спасатели вытаскивали машины из снежных заносов и убирали упавшие деревья с дороги.Стало известно, с какими последствиями сильных снегопадов столкнулись в Беларуси спасатели и энергетики (подробности).