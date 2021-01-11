В Молодечненском при уборке снега был поврежден газопровод. Информация об этом была опубликована на сайте МЧС.- В субботу, 9 января, в МЧС поступило сообщение о том, что в деревне Красное был поврежден подземный газопровод во время уборки снега. Аварийная бригада на поврежденный участок газопровода устанавливала временный бандаж, - сообщили в ведомстве.В МЧС добавили, что потребители не отключались от газоснабжения. Снижалось лишь давление в системе. Уже в 22.10 был заменен поврежденный участок газопровода.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В МЧС рассказали о последствиях непогоды 8 января.В ведомстве добавили, что МЧС в Беларуси привлекались 25 раз, чтобы ликвидировать последствия снегопада. (подробности)Снегопад в Минске: от снега столицу расчищают около 650 коммунальщиков.Ожидается, что снег прекратится только в субботу вечером. (подробности)