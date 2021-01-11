Пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси рассказала подробности уголовного дела в Березовском районе.Это произошло еще 10 августа в Березе. В тот день 36-летний горожанин неустановленным предметом разбил боковое стекло в автобусе «МАЗе», в котором ехали работники милиции. Ущерб составил 270 белорусских рублей.За разбитое стекло в служебном транспорте было возбуждено уголовное дело по 1 части 339 статьи Уголовного кодекса. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до 3 лет.- Подозреваемому инкриминировано хулиганство, то есть он обвиняется в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождавшихся повреждением чужого имущества, - прокомментировали в прокуратуре.Прокуратура согласилась с обоснованностью обвинения, материалы дела направлены в суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стало известно, сколько человек задержали на акциях протеста 10 января.Несколько человек были задержаны на улице Леонида Беды (подробности).«Это один из крайних методов протеста в тюрьме»: правозащитник и экс-заключенный – о голодовках за решеткой.Вспомнили, кто в Беларуси решался на такой метод и приводила ли голодовка к удовлетворению требований заключенных (подробности).