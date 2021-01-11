В Глубоком сотрудники МЧС спасли рыбака, который провалился под лед. Об этом проинформировали на сайте ведомства.- В воскресенье, 10 января, в службу МЧС поступило сообщение о том, что на озере Великое в Глубоком провалился под лед мужчина. Спасатели прибыли на место и установили, что в полынье на расстоянии около 100 метров от берега находится человек. При помощи спасательной доски и веревку мужчину извлекли из воды, - рассказали в МЧС.Мужчину осмотрели медики. Он было доставлен в больницу с переохлаждением.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Вороновском районе сотрудники МЧС спасли мужчину, который провалился в воду.Мужчина приехал на рыбалку. В какой-то момент лед под ногами треснул. (подробности)Тело рыбака нашли в полынье жители Полоцкого района.Он ловил рыбу на озере Яново и в какой-то момент провалился под лед. (подробности)