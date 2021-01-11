В пресс-службе МВД рассказали подробности аварии с квадроциклом, которая произошла в Речицком районе 9 явнаря.Около 20.00 часов 44-летний водитель на квадроцикле Sportsmanне справился с управлением и на скорости вылетел с дороги. За пределами проезжей части квадроцикл перевернулся, водитель получил травмы и был госпитализирован.- По предварительной информации, мужчина, управлявший квадроциклом, был пьян. Идет проверка, - уточнили в МВД.Всего за большие выходные, с 7 по 10 января, в Беларуси произошло 30 серьезных аварий. В этих ДТП погибли 6 человек, еще 30 пострадавших, в том числе 2 детей, были травмированы.Также за это время сотрудники ГАИ установили 219 нетрезвых водителей. И привлекли к ответственности 716 бесправников.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Фотофакт. В Минске 24-летний бесправник въехал на Toyota в столб.ГАИ разбирается в обстоятельствах аварии на внутреннем кольце МКАД (подробности).В Минске столкнулись две легковушки, 3-летняя девочка доставлена в больницу.ГАИ выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал малолетний ребенок (подробности).