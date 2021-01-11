Пожар в одном из минских общежитий произошел утром в понедельник, 11 января. Подробности на официальном сайте сообщила пресс-служба МЧС.ЧП случилось на улице Кульман в Минске. На место происшествия незамедлительно выбыли подразделения спасателей. Когда пожарные прибыли по вызову, открытого горения уже не наблюдалось.- Во время разведки звеном газодымозащитной службы МЧС выяснилось, что пожар случился из-за загорания мусора в мусороприемной камере. До прибытия подразделений сработала речевая система оповещения «Молния» и администрацией общежития были эвакуированы 400 жильцов общежития. Никто не пострадал, - сообщили в МЧС.Пожар ликвидировали спасатели. Его причина еще устанавливается. Но скорее всего это произошло из-за неосторожного обращения с огнем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Глубоком сотрудники МЧС спасли рыбака, который провалился под лед.Мужчина был доставлен в больницу с переохлаждением (подробности).Мать и сын погибли во время пожара в собственном доме в Дзержинском районе.Отец успел выбраться из горевшего здания (подробности).