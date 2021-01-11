Сотрудники ГАИ с 11 января дежурят на пешеходных переходах, которые расположены рядом со школами. Об этом сообщает БелТА.- С 11 января в школах – начало четвертой четверти. Перед началом занятий сотрудники ГАИ, начиная с сегодняшнего дня, будут дежурить на пешеходных переходах рядом со школами, чтобы проверить, как водители и школьники соблюдают правила дорожного движения, - рассказала инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Татьяна Сподабаева.Она добавила, что период окончания каникул как раз и характеризуется наличием угроз для детей на дорогах.- Один из рисков – повышенное движение машин рядом со школами перед началом занятий, а также в конце. Данные меры, которые предпринимаются сотрудниками ГАИ, направлены на то, чтобы уменьшить количество аварийных ситуаций, - подчеркнула Сподабаева.Сотрудники ГАИ при проверке будут особое внимание уделять правилам перевозки пассажиров: находится ли ребенок в специальном удерживающем устройстве в автомобиле.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:ГАИ усилит контроль на дороге Молодечно – Нарочь.Рейдовые группы подразделения «Стрела» будут работать с 4 по 6 декабря. (подробности)В Беларуси ГАИ усиливает контроль на дорогах на выходных 21 - 22 ноября.На особом контроле гаишников - соблюдение правил дорожного движения. А некоторые участки отработает «Стрела». (подробности)