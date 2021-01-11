О том, что в понедельник, 11 января, Александр Лукашенко во Дворце Независимости встречается с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем, проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».Ранее глава хоккейной федерации заявлял, что по поводу проведения игр чемпионата мира по хоккею в Минске в 2021-ом году ведутся дискуссии. Фазель замечал, что окончательное решение будет принято после переговоров с белорусским правительством.- Мы должны обсудить и политическую ситуацию в стране, и ситуацию с коронавирусом, - заявлял он.Окончательное решение о проведении или отмене минской части чемпионата, предполагается, будет принято в конце января.Сам Александр Лукашенко в недавнем большом интервью телеканалу Россия - 1 сказал, что считает, что для переноса чемпионата нет оснований и, что Беларусь готова провести чемпионат «хоть завтра».- Мы особо не паримся. Пройдет - пройдет, не пройдет - не пройдет, - прокомментировал он.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Фазель сделал заявление по поводу информации о переносе ЧМ по хоккею из Минска.Ранее швейцарское издание Watson сообщило о переносе турнира из белорусской столицы (подробности).Швейцарское СМИ: Чемпионат мира по хоккею 2021 все-таки будет перенесен из Беларуси.Но президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель до сих пор не сделал заявления (подробности).