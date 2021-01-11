В Японии выявили еще один новый штамм коронавируса. Об этом сообщили на телерадиокомпании NHK.В Минздраве Японии проинформировали, что четыре человека, которые прилетели в токийский аэропорт Ханэда 2 января, оказали заражены новым штаммом COVID-19. Он отличается от того, что был обнаружен в декабре в Великобритании и ЮАР.Удалось выяснить, что все зараженные некоторое время находились в штате Амазонас в Бразилии.Эксперты провели анализ проб, которые были взяты у зараженных людей и установили, что данный штамм коронавируса является новым.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В ВОЗ признали, что «британский» штамм COVID-19 распространяется быстрее обычного.В организации добавили, что на данный момент нет никаких свидетельств того, что данный вариант является более опасным. (подробности)Новый «британский» штамм коронавируса выявлен в России.Это первый выявленный случай заболевания новым штаммом ковида в стране-соседке. (подробности)