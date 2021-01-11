О том, что в Дрогичине рыбак едва не погиб, выпав из резиновой лодки, рассказали в пресс-службе МЧС.Это произошло в воскресенье, 10 января. В этот день 48-летний горожанин отправился порыбачить на озеро Дрогичинское, что на Мелиоративной улице в райцентре. Около 16.35 часов мужчина неосторожно выпал из собственной лодке. На крики о помощи отозвались очевидцы, они спасли рыбака до прибытия подразделения спасателей.- С общим переохлаждением организма спасенного госпитализировали, - уточнили в МЧС.Похожий случай произошел 10 января в Глубоком, где рыбак провалился под лед на озере.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В МЧС назвали причину пожара в общежитии в Минске, из-за которого эвакуировали 400 человек.Возгорание в здании общежития на улице Кульман произошло 11 января (подробности).В Речицком районе пьяный мужчина на квадроцикле попал в аварию.Стало известно, сколько ДТП в Беларуси произошло за выходные с 7 по 10 января (подробности).