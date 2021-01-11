Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в понедельник, 11 января, на личной встрече Александра Лукашенко с главой Международной федерации хоккея Рене Фазелем по сути решается судьба чемпионата мира в Минске в 2021-ом году.Позже БелТА написала, с обсуждения какой темы началась встреча, и процитировала заявление Лукашенко.Так разговор с Фазелем начался с вопроса пандемии. Известно, что и Лукашенко, и Фазель уже переболели COVID-19. По словам Лукашенко, это позволяет «здороваться как угодно». К слову, на фото из Дворца Независимости, которое опубликовал «Пул Первого», Рене Фазель - без защитной маски.- Наверное, мы успешно перенесли эту болезнь, и впредь нам будет легче. Я считаю, что самая лучшая вакцина от коронавируса - это перенесенная человеком болезнь: тогда вырабатывается иммунитет, - прокомментировал Лукашенко.После пандемии речь пошла о ситуации в Беларуси. Лукашенко поспешил заверить Фазеля, что по этому и другим вопросам в стране вполне спокойно.- Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет. Ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости, - заметил он.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Александр и Николай Лукашенко сказали, что не планируют прививаться российской вакциной.По словам Лукашенко, коронавирус он перенес на ногах, но остаточные явления его «сильно ударили хвостом» (подробности).Лукашенко заявил, что Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею «хоть завтра».Минские хоккейные арены полностью готовы для проведения соревнований, считает он (подробности).