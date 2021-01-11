В Гомельском районе при пожаре в жилом доме пострадала женщина и двое детей. Об этом сообщили на официальном сайте Гомельского областного управления МЧС.- В понедельник, 11 января, в службу МЧС поступил звонок от женщины, которая сообщила, что в жилом доме в агрогородке Еремино Гомельского района пожар. Спасатели оперативно приехали на место и установили, что возгорание происходит на втором этаже дома, а хозяин дома вместе со своей супругой и детьми находятся на улице, - пояснили в ведомстве.Сотрудники МЧС пожар ликвидировали. Жену и двоих детей осмотрели медики. Они были доставлены в больницу с отравлением продуктами горения и термоингаляционной травмой.- В результате возгорания были повреждены потолочное покрытие и имущество, которое находилось на втором этаже. Также были закопчены стены и потолок. Устанавливается причина пожара. Предварительная версия – нарушение правил устройства и монтажа печей, - добавили в МЧС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В МЧС назвали причину пожара в общежитии в Минске, из-за которого эвакуировали 400 человек.Возгорание в здании общежития на улице Кульман произошло 11 января. (подробности)Мать и сын погибли во время пожара в собственном доме в Дзержинском районе.Отец успел выбраться из горевшего здания. (подробности)