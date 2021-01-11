О том, что из-за протестов, связанных с повышением тарифов на свет, газ и тепло в Украине начались протесты, сообщило «РИА Новости».Так с 1 января в стране-соседке цены на свет и тепло повысились на 50 процентов, газ подорожал на 14 процентов. Из-за этого сотни людей вышли на протесты. Протестующие граждане перекрыли автомагистрали в Полтавской и Харьковской областях Украины. Но ожидается, что протесты будут только усиливаться, скорее всего, это произойдет в течение ближайших недель, когда в стране начнет работу Верховная рада.Как пояснили эксперты «РИА Новости», подорожание электричества и тепла связано с выработкой энергоресурсов и их поставками. Известно, что примерно 40 процентов электричества в Украине генерируется на АЭС, еще 40 процентов - ТЭЦ на угле, газу и мазуте. После прекращения закупок газа в России пришлось перейти на поставки по европейским ценам, что привело к удорожанию.Повышение тарифов на электричество принималось еще правительством Порошенко в 2015-ом году. Но в течение пяти лет действовали льготы, которые запланировано отменили. Подсчитано, что цена за электричество в Украине все еще в 2 раза ниже реальной, из-за чего рост тарифов продолжит расти.Что касается цены на газ, то она с 1 января повышена до рекордного в истории Украины уровня. И, возможно, может быть завышена. По поручению премьер-министра страны с этим тарифом будут совместно разбираться Минэнерго и антимонопольный комитет Украины.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Новые цены на газ и электричество в Беларуси. Вот сколько будем платить в 2021 году.Белорусское правительство утвердило новые тарифы, которые действуют уже с 1 января (подробности).Вот какие кондитерские изделия в Беларуси подорожают из-за увеличения НДС.Налог на добавленную стоимость на некоторые продтовары при их продаже и ввозе в республику повысили с 1 января (подробности).