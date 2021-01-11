В Гродно сотрудникам ГАИ снова попался водитель в нетрезвом состоянии, которого уже задерживали более 20 раз. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.- В пятницу, 8 января, 30-летний водитель, как он сам рассказал, находился в баре и выпил там 0,5 пива. Он чувствовал себя нормально, сел за руль и поехал на железнодорожный вокзал, чтобы поменять деньги. По пути домой его остановили сотрудники ГАИ для проверки документов и выявили у мужчины признаки алкогольного опьянения, - пояснили в ведомстве.Было проведено медицинское освидетельствование. В крови у мужчины содержалось 1,9 промилле алкоголя.- Водительских прав у мужчины не было, так как его уже задерживали в 2020 году в нетрезвом состоянии. За всю свою карьеру водителя мужчина был задержан уже более 20 раз, - добавили в ГАИ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске столкнулись два автомобиля. Пострадал трехлетний ребенок.Девочка была доставлена в больницу с телесными повреждениями. (подробности)В Речицком районе пьяный мужчина на квадроцикле попал в аварию.Стало известно, сколько ДТП в Беларуси произошло за выходные с 7 по 10 января. (подробности)