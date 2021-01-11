После короткой передышки в начале недели, 11-17 января, белорусы вновь испытают на себе атаку морозов. Дикого похолодания, обещанного синоптиками, на минувших выходных не произошло, но сейчас, похоже, так просто не отделаемся, и Крещение Господне у православных, 19 января, когда восточные славяне по традиции купаются в проруби, как в былые времена пройдет при настоящих «крещенских морозах».Итак, до 14 января зима в Беларуси еще будет легкой - в среднем, минус 3-5 со снегом и местами с метелями. А вот с четверга, как прогнозируют синоптики, погода резко изменится. Днем 14 января в Витебске ожидается минус 13-15 градусов, в Могилеве - 11-13, в Минске - 9-11, в Гомеле - 7-9, в Гродно - 5-7 градусов мороза. Только в Бресте в четверг еще прогнозируют всего 0 - минус 2 градуса.А с пятницы, 15 января, лютые морозы накроют уже всю Беларусь. Как ожидается, температура воздуха понизится до минус 22 градусов на северо-востоке страны, причем, почти одинаковая погода будет сохранятся как ночью, так и днем. Крепкие морозы будут сопровождаться северным ветром и снегопадом - словом, в Беларусь придет настоящая Арктика. В выходные тоже легче не станет.Прогнозируется, что к вечеру субботы, 16 января, тучи уйдут, небо прояснится, а это значит, что морозы еще больше усилятся. На данный момент в Витебской и Могилевской областях обещают в ночь на воскресенье, 17 января аж до минус 29 градусов. Ненамного теплее ожидается в Минске - до 25 мороза. Чуть полегче будет в Гомеле - до минус 20 градусов, лайтовую версию похолодания обещают на западе страны, в Бресте и Гродно - до 17-19 мороза.Прогноза на следующую неделю еще нет, поэтому пока не известно, когда лютые морозы отступят.