В понедельник, 11 января, в Минск прилетел глава Международной федерации хоккея Рене Фазель. По сути решается судьба чемпионата мира в Минске в 2021-ом году - это главная тема встречи. Разговоров о том, что из-за политической ситуации Беларусь лишится своей части запланированного на весну чемпионата мира, ходят уже давно. А эксперты отмечают, что все к этому и идет. Говорят, что о решении Рене Фазель собирается объявить Александру Лукашенко лично. Возможно даже – сегодня. А пока – протокольный обмен любезностями и уверение швейцарца в том, что в Беларуси все хорошо:- Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу тебя заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет. Ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической какой-то безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости, - заявил Лукашенко. – У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и Капитолий в Беларуси, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И, Рене, это главная причина недовольства отдельными политиками в Европе Беларусью. Думаю, что нет необходимости убеждать тебя в том, что в Беларусь все нормально. И ты и сам, опытный политик, понимаешь, что происходит. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и своих людей – но меня для этого избрали.Напомним, накануне, отвечая на вопрос российской журналистки о том, пройдет ли чемпионат мира по хоккею в Беларуси, Лукашенко заявил:- А мы не паримся! Пройдет – пройдет, не пройдет – не пройдет. Оснований для того, чтобы он не прошел, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить.