УСК по Брестской области завершило расследование по делу о нападении на сотрудников милиции. Как рассказал официальный представитель УСК Дмитрий Иванюк, это произошло днем 3 сентября 2020 года. Сотрудники милиции доставляли в РОВД 54-летнего мужчину – гражданина Российской Федерации, которого задержали за незаконное пребывание в Беларуси в Иваново. Мужчина неожиданно нанес милиционерам удары ножом.-Правоохранители своевременно среагировали на сложившуюся обстановку и выбили нож из рук нападавшего, что спасло их жизни. В результате противоправных действий обвиняемого должностным лицам были причинены телесные повреждения различных степеней тяжести, - рассказал Дмитрий Иванюк.Мужчину принудительно выслали из страны в июле 2020 года на пять лет и предупредили, что если он нарушит запрет на въезд, будет привлечен к уголовной ответственности. Тем не менее он вернулся в Беларусь и незаконно пребывал на ее территории. Раньше он был судим за причинение телесных повреждений.Теперь мужчину будут судить за покушение на убийство двух человек в связи с осуществлением ими служебной деятельности и за пребывание в РБ до окончания срока запрета на въезд в страну.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Вот что грозит парню, который разбил стекло в милицейском автобусе.