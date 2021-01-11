Днем 10 января серьезную травму получил десятилетний мальчик в Каменце. Об этом сообщает Следственный комитет.-В этот день школьник у себя дома в Каменце взял петарду, которая хранилась на подоконнике в его комнате, принес ее в кухню и поджег спичкой. Отбросить петарду в сторону ребенок не успел, и пиротехническое изделие взорвалось у него в руке, - рассказали в Следственном комитете.Мальчик получил тяжелую травму руки, он госпитализирован. Следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.БУДЬ В КУРСЕ!Правоохранительные органы напоминают правила безопасности при использовании пиротехники:-хранить пиротехнические изделия, а также спички и зажигалки, нужно в недоступном для детей месте;-нужно обучать детей правилам безопасного поведения и тщательно контролировать поведение малолетних;-использовать пиротехнику необходимо только совершеннолетним лицам, и строго в соответствии с правилами, указанными на упаковке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Пуховичском районе погиб мальчик - ушел кататься с горки и не вернулся.