Ученые из Тюбингенского университета (Германия) обнаружили, что в человеческом теле есть фермент, который помогает коронавирусу делиться.«Для того, чтобы проникнуть в клетку человека, коронавирус оказывает на клетку воздействие, в результате которого происходит выделение определённого вещества, которое учёные назвали “входными” воротами, способствующие репликации вируса. Но наиболее важным в данном случае оказался фермент GK1 (гуанилаткиназа 1). Кратковременное удаление этого фермента из человеческого организма привело к тому, что вирус “остался без еды”, что и вызвало его неспособность к дальнейшему делению, вызвав его гибель», - пишет «Медицина и здоровье».Эксперты утверждают, что для человеческого организма наличие или отсутствие фермента GK1 не имеет важного значения, а значит, его временное отсутствие не причинит человеку вреда. Ученые надеются, что это открытие может стать важным фактором при создании препаратов для лечения ковида.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Рецепт бутерброда, который поможет бороться с последствиями ковида, узнайте ЗДЕСЬ.Мы собрали последние новости по коронавирусу на 11 января.