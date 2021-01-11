В Слониме продали с аукциона синагогу, построенную в 1642 году. Памятник архитектуры выставляли на аукцион несколько раз, но покупателей не было. В результате цена лота упала со 137 до 27 тысяч рублей.Стало известно, что в конце 2020 года синагогу приобрела детская писательница из Минска Иоанна Ривз. Новая владелица рассказала realt.by, что ей пришлось продать квартиру в Минске, чтобы приобрести синагогу. Иоанна предполагает восстановить синагогу, но не как культовое здание, а как туристический объект, где будут проводиться культурные мероприятия. Чтобы собрать средства на это, писательница собирается инициировать создание фонда.Новая владелица синагоги ни разу не была в Слониме и не видела свое приобретение в реальности, но много знает о синагоге и городе по рассказам матери, которая после войны жилда тут вместе с родителями.Слонимская синагога включена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Недавно стало известно, кому продали \\"зеленую библиотеку\\" - уникальный особняк купчихи Кацнельсон в Бобруйске.