- В зоне Белорусской атомной электростанции действует 10 автоматических пунктов измерений, от которых мы получаем данные каждые 10 минут. Причем это как данные измерений мощности дозы гамма-излучения, так и информация о содержании радионуклидов в воздухе. В течение 2020 года ситуация в этой зоне оставалась стабильной, - рассказал начальник службы радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Михаил Коваленко.Кроме того, в районе размещения БелАЭС с 2016 года были организованы три пункта отбора проб аэрозолей приземного слоя атмосферы на близлежащих метеостанциях (Нарочь, Ошмяны, Лынтупы), три пункта радиационного мониторинга поверхностных вод и четыре - почв. Они уже внесены в реестр пунктов национальной системы мониторинга, определен регламент наблюдений.- Каких-то отклонений от получаемых ранее значений мы не зафиксировали, - отметил начальник службы.Белорусская АЭС уже начала выдавать первую электроэнергию. Как и положено, это событие приурочили к 7 ноября – на церемонии присутствовал Лукашенко.О строительстве новой АЭС заговорили в 2006 году. В качестве подрядчика выбрали Россию с проектом реактора ВВЭР-1200. Грандиозная стройка под Островцом началась в 2011 году. Шла ровно, но становилось известно и о нештатных ситуациях – погибли несколько рабочих. Самой громкой стала история с упавшим 330-тонным корпусом реактора. Сначала ходили слухи, официально о ЧП объявили только через две недели. В результате корпус реактора решили заменить - из-за этого произошло первое смещение сроков ввода АЭС в эксплуатацию, ведь первый энергоблок хотели запустить в 2016-м, второй - в 2018-м. Сроки смещали еще много раз. В результате, в ноябре к потребителям «потекла» первая электроэнергия с Белорусской АЭС. Сейчас реактор первого энергоблока работает на 35% мощности. Под контролем специалистов постепенно реактор выйдет на полную мощность. И только после этого первый энергоблок Белорусской АЭС введут в промышленную эксплуатацию. Планируется, что это произойдет в феврале 2021 года. Но сроки могут и сместиться.