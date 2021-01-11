Случай произошел в ночь на 8 января в деревне Малые Викоровичи. 22-летний местный житель не нашел во дворе свою Audi 100. В 2.20 он сообщил об этом в РОВД. Сотрудники милиции выехали на место происшествия. Менее чем через полчаса угнанный автомобиль был обнаружен на дороге за деревней.За рулем находился 16-летний земляк пострадавшего - учащийся одного из учебных заведений среднего профессионального образования. Подросток был пьян. В его крови обнаружено почти 0,9 промилле алкоголя.По словам угонщика, он захотел покататься. В одном из дворов стояла машина, дверь в нее оказалась открытой, а ключ от замка зажигания находился в бардачке. Возбуждено уголовное дело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как защитить автомобиль от вскрытия? Завесу тайны над своей работой приоткрывают и советы автолюбителям дают специалисты службы экстренного вскрытия автомобильных замков.