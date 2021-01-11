Последние цифры по заболеваемости коронавирусом в Беларуси рассказали в Министерстве здравоохранения. Статистика опубликована в официальном телеграм-канале министерства.За сутки в стране зарегистрировано 1792 тысячи новых случаев подтвержденной инфекции COVID-19. За это время было выполнено 8207 тестов на коронавирус, всего с начала пандемии сделано 4 139 118.За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 1526 пациентов, у которых была выявлена коронавирусная инфекция. Из них за последние сутки – девять человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Последние новости от немецкий ученых - они обнаружили в теле человека фермент, удалив которых, можно остановить размножение вируса. ПОДРОБНОСТИ.