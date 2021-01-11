В Беларуси в 1980 - 2000 годах девочек чаще всего называли Ольга, Татьяна или Наталья, а мальчиков - Дмитрий, Сергей и Александр. Потом пришла популярность на женские имена София, Алиса и Мария, и мужские - Марк, Максим и Михаил, написал ресурс sb.by. А какие имена сейчас на пике популярности?В 1970-х девочек называли Людмила, Тамара, Наталья, а в 1990-х эти имена пропали- Имена должны отдыхать, - считает Юлия Галковская, доцент кафедры английской филологии ВГУ и автор исследования «Именник белорусского приграничья: территориальная дифференциация». - В «семидесятые» девочек называли Людмила, Тамара, Наталья. В «девяностые» эти имена почти пропали. А сейчас они «отдохнули» и снова воспринимаются необычными и оригинальными.При этом все чаще популярными становятся и довольно редкие имена. Так в 2020-ом году в Минске зарегистрировали девочек с необычными именами: Ассоль, Венеру, Лелю, Рогнеду, Зинаиду, Матильду, Прасковью, Ирму, Дину, Валентину. Оригинальничали и родители мальчиков: появились Фадей, Оскар, Добромир, Ив, Витовт, Брюс, Арнольд, Генри, Еремей, Захарий, Тарас, Моисей, Эльдар и другие.Проявляют фантазию не только столичные родители, но мамы и папы из регионов. Еще в 2020-ом в Беларуси были зарегистрированы девочки с именами Мерседес, Германика, Айсель, Веселина, Златославия, Сена, Фекла, Элис, Юнона, Ядвига. И мальчики: Геральд, Филат, Соломон, Тамерлан, Тадеуш, Фома, Мартин, Леонтий.- Последние двадцать лет в Беларуси девочек чаще всего называли Настями, Дашами и Машами, а мальчиков - Максимами, Артемами и Никитами, - пояснила специалист.Необычные имена родители подсматривают в сериалахОткуда появляются необычнее имена? Родители «подсматривают» их в книгах, фильмах и сериалах и берут из истории. Вернулись, например, в обиход княжеские белорусские имена Витовт и Рогнеда. А после российского сериала «Метод» был новый «бум» на Есению.- Отличаются имена, которыми называют детей на западе и северо-востоке Беларуси. В западных приграничных регионах заметно сильное влияние католического церковного календаря и национальной традиции. Здесь больше редких имен, характерных для поляков, латышей и литовцев: Казимир, Чеслав, Вацлав, Тадеуш, Алёйза, Зофия, Людвика, Хана, Эльжбета, Малгожата, - уточнила Галковская.Есть и «вечные» имена, которые остаются невзирая на модные веяния: это мужское имя Александр, и женские - Анна, Мария и Анастасия.С Ирины на Арию, с Анастасии на МеркуриюПри этом почти всегда можно сменить имя, которым тебя назвали родители, если за прошедшие годы так с ним и не сроднился. В Минюсте рассказали, что в 2020-ом году в Беларуси женщины меняли имя с Анастасии на Василису, с Ольги на Ефросинью, с Ирины на Арию, с Ольги на Волю, с Ефросиньи на Франку, с Надежды на Надию, с Анастасии на Меркурию. Часто причиной становится творческий псевдоним или ник в соцсетях, им заменяют имя данное при рождении.- Бывает, что люди меняют имя на данное при крещении. Например, в Минске одна из Ольг теперь Лия. Иногда меняется имя с русского на белорусское: Анатолий стал Анатолем, Дмитрий - Змитром, Ольга - Волей, Анастасия - Настассей, - пояснила начальник отдела загс Первомайского района Юлия Виноградова.Есть те, кто упрощает свои имена Рита вместо Маргарита, Мара вместо Марии, Женя вместо Евгения, Дана вместо Дануты и так далее.Когда можно сменить имя, а когда нельзя?Средний возраст тех, кто высказывает желание изменить свои паспортные данные, около 39 - 42 лет. Однако бывает, что с такими заявлениями приходят и пенсионеры. Нередко это делают подростки после исполнения 16-летия.Отказать в Беларуси в смене имени могут из-за отсутствия уважительной причины, недостаточного мотивационного объяснения. Или если человек находится в статусе подозреваемого или обвиняемого, имеет непогашенную и неснятую судимость.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Посчитали, сколько детей родилось в Беларуси в новогоднюю ночь.Нас стало больше на 24 мальчика и 29 девочек (подробности).К 2100 году население Беларуси уменьшится до 4 млн человек. Этот и еще 10 научных фактов о белорусах.Что говорят статистические исследования и научные анализы о Беларуси и жителях нашей страны? (подробности).