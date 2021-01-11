В Светлогорске задержали мужчину, который ударил ножом соседа по даче. Историю конфликта и задержания рассказали в ОИОС УВД Гомельского облисполкома.Конфликт произошел в Жлобинском районе, в дачном поселке. 67-летний мужчина ударил ножом 42-летнего соседа по даче. Конфликт возник из-за того, что один из дачников перенес ограждение между участками, не согласовав это со вторым. Ударив соседа ножом в бок, мужчина ушел в сторону железнодорожной станции и уехал в дизель-поезде в направлении Светлогорска.- Пострадавший вместе с женой отправились в Светлогорск на своем автомобиле, по дороге позвонив в милицию. Наряд выслушал обстоятельства произошедшего и узнал приметы нападавшего. В это время на станцию прибыл дизель-поезд. Пострадавшие сразу указали на подозреваемого, и сотрудники милиции его оперативно задержали. При себе у него находился нож, - рассказали в ОИОС УВД.Раненому мужчине оказали первую помощь, по факту причинения телесных повреждений проводится проверка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Брестской области будут судить россиянина: он ударил ножом двоих милиционеров. ПОДРОБНОСТИ.