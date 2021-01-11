В Новополоцке мужчина и женщина задержали злоумышленника, который пытался угнать автомобиль, женщина при этом пострадала.-7 января около 9 часов утра неизвестный мужчина попытался проникнуть в автомобиль «Мерседес», припаркованный рядом с одной из многоэтажек по ул. Я.Коласа в Новополоцке, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.В автомобиле сработала сигнализация, и 37-летняя хозяйка машины выскочила из дома. Увидев женщину, злоумышленник достал нож и погнался за ней. Женщина забежала обратно в подъезд, где мужчина полоснул ее ножом по лицу. На шум выскочил сожитель женщины, злоумышленник напал и на него, но тому удалось отбиться, скрутить налетчика и удержать, пока не приехала милиция.-По факту особо злостного хулиганства в отношении 55-летнего уроженца Полоцка следователями возбуждено уголовное дело, - рассказала Ольга Шкуратова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Чем закончилась поножовщина между дачниками из-за передвинутого забора, читайте ЗДЕСЬ.