- Прошедший 2020 год был аномально теплым - самым теплым за всю историю метеонаблюдений, начиная с 1881 года. Среднегодовая температура воздуха составила плюс 9,1, что на 2,4 градуса выше нормы. До этого рекордсменом был 2019 год со среднегодовой температурой плюс 8,8 градуса. Так что два последних года стали самыми теплыми в истории метеонаблюдений на территории Беларуси, - рассказала начальник отдела изучения изменений климата службы метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Наталья Клевец.Средняя температура составила плюс 1,5, что выше климатической нормы на 5,5 градуса. Такой теплой зимы на территории Беларуси ранее ни разу не отмечалось.Тем временем, к концу недели в Беларусь придут настоящие морозы. Как ожидается, температура воздуха понизится до минус 22 градусов на северо-востоке страны, причем, почти одинаковая погода будет сохранятся как ночью, так и днем. Крепкие морозы будут сопровождаться северным ветром и снегопадом - словом, в Беларусь придет настоящая Арктика. В выходные тоже легче не станет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Белгидромет рассказал о радиационной обстановке вокруг БелАЭС. В зоне Белорусской атомной электростанции действует 10 автоматических пунктов измерений, от которых мы получаем данные каждые 10 минут.