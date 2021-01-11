12 января 2021 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение четыре почтовые марки на тему «Зверята» из серии «Детская филателия». Об этом сообщается на официальном сайте предприятия Белпочта.В день выпуска почтовых марок на почтамте Минска произойдет событие, которое должны оценить филателисты – специальное гашение на конверте «Первый день».Милых зверюшек нарисовал художник Александр Митянин, дизайнер марок – Марина Витковская.На сайте Белпочты для юных филателистов размещена информация о детенышах зверей, которым посвящены марки – интересные факты о косулятах, бобрятах, бельчатах и поросятах.Интересно, что изображение белочки до сих пор у многих белорусов (и не только) ассоциируется с первыми деньгами суверенной Беларуси. На купюрах тоже были нарисованы разные звери. Мало кто знает, кто того самого «зайчика», который стал символом белорусской валюты, срисовали тоже с почтовой марки! Подобности той истории читайте в материале Расследование «КП»: белорусского «зайчика» списали из детской книжки!