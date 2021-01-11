До очередного Всебелорусского народного собрания остался ровно месяц.- Видно, что среди делегатов – люди самые разные. И по своей профессиональной принадлежности, и по возрасту, и уровню образования, и по своим взглядам определения приоритетов государственной политики. Я полагаю, что именно это многообразие поможет нам нащупать верный вектор развития страны, - рассказал в эфире государственного телеканала ОНТ замглавы администрации президента Беларуси Андрей Кунцевич. - И главное, есть ощущение того, что для них Беларусь – это не игра в монополию. Они твердо понимают, что страна – это не про котлеты и не про ленточки. Страна – это про судьбы людей, судьбы их детей и внуков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Созданы комиссии: кто и как выбирает делегатов Всебелорусского народного собрания. Лукашенко уже озвучил, что шестое Всебелорусское народное собрание состоится 11-12 февраля 2021 в Минске. Мы пытались разобраться, кто на него, теоретически, попадаетВ оргкомитет Всебелорусского народного собрания поступило уже 17 тысяч предложений по развитию Беларуси. Всего на форум, который пройдет ровно через месяц, в феврале 2021-го года, приглашено около 2700 участниковЛукашенко рассказал, будет ли Всебелорусское народное собрание менять Конституцию Беларуси. И заявил, что его упрекают в том, что он хочет продлить свою власть - это «глупость полная»Делегатов Всебелорусского народного собрания добавят в санкционные списки. А заодно - и в Единую книгу регистрации преступлений, заявил Павел Латушко. В собрании, которое пройдет в феврале, примут участие 2700 специально отобранных человек