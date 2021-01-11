Медики назвали три весьма распространенные утренние привычки, которые могут нанести серьезный вред здоровью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врача Мириам Стоппард.Медик отметила, что вскоре после пробуждения не нужно делать энергичные физические упражнения. Так как тело после сна обезвожено, его ткани плохо растягиваются, и неосторожные резкие движения могут привести к травме позвоночника.Еще две вещи, которые нужно исключить в первое после пробуждения время – это чашка кофе и стакан апельсинового сока. По словам медика, после утреннего кофе или сока резко повышается уровень сахара в крови. Чтобы процессы, контролирующие уровень инсулина в крови, заработали как следует, нужно «разбудить» организм, например, сперва позавтракать, а уже потом употреблять кофе или апельсиновый сок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ученые из Германии нашли в организме человека фермент, который нужно удалить, чтобы коронавирус не размножался.