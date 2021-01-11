- Спортивный праздник не может проходить в стране, где политзаключённые сидят в карцерах в нескольких километрах от ледовых арен. Швейцарец Фазель мог бы защищать гражданку Швейцарии Наталью Херше, которую «честный суд» приговорил к 2,5 годам заключения за срыв балаклавы с омоновца. Вместо этого он медлит с заявлениями и ставит под сомнение уважение к беларусскому народу, - цитирует Светлану Тиханвоскую ее telegram-канал. - Я знаю, что многие хоккеисты, сборные и федерации стран не собираются ехать на чемпионат, который является ширмой для правового дефолта, пыток и убийств. Для них, как и для нас, свобода, человеческое достоинство и закон важнее любых постов и наград. Чемпионат должен быть перенесен из Минска. В противном случае я призываю все национальные федерации его бойкотировать».Напомним, 11 января в Минск прилетел глава Международной федерации хоккея Рене Фазель. По сути решается судьба чемпионата мира в Минске в 2021-ом году - это главная тема встречи. Разговоры о том, что из-за политической ситуации Беларусь лишится своей части запланированного на весну чемпионата мира, ходят уже давно. А эксперты отмечают, что все к этому и идет. Говорят, что о решении Рене Фазель собирается объявить Александру Лукашенко лично. Возможно даже – сегодня. А пока – протокольный обмен любезностями и уверение швейцарца в том, что в Беларуси все хорошо:- Как президента федерации и личного друга Беларуси хочу тебя заверить, что никакой опасности ни по каким вопросам в Беларуси нет и не будет. Ни по коронавирусу, ни с точки зрения политической какой-то безопасности или физической безопасности людей, которые живут здесь и приезжают к нам как гости, - заявил Лукашенко. – У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и Капитолий в Беларуси, у нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И, Рене, это главная причина недовольства отдельными политиками в Европе Беларусью.- Мы очень рады присутствовать сегодня, чтобы обговорить эту ситуацию, - ответил Рене Фазель. - Ситуация немного отличается от той, что была в 2014 году. Вы помните, что в 2014-м тоже было давление, но мы приехали и вместе организовали замечательный чемпионат. Ситуация немного изменилась. Когда в Беларуси начались проблемы, на нас оказывается очень большое давление. Но у нас четкая позиция: как вы сказали, мы не хотим смешивать спорт и политику. И спорт должен объединять народы, а не разъединять, - цитирует чиновника belta.by.Напомним, накануне, отвечая на вопрос российской журналистки о том, пройдет ли чемпионат мира по хоккею в Беларуси, Лукашенко заявил:- А мы не паримся! Пройдет – пройдет, не пройдет – не пройдет. Оснований для того, чтобы он не прошел, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный. Мы готовы хоть завтра чемпионат мира проводить.