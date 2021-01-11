Мужчина избил подростка в торговом центре в Могилеве. Инцидент произошел в вечернее время. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.16-летний могилевчанин написал заявление в милицию. По его словам, на него напал незнакомец.– Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева выяснили обстоятельства произошедшего, а также тот факт, что к случившемуся, вероятно, причастен 19-летний, нигде не работающий могилевчанин, ранее уже судимый за хулиганство, – отметили в УВД.Известно, что парень сидел вместе с двумя своими знакомыми девушками на скамейке в торговом центре. К компании молодых людей подошел незнакомый мужчина, он явно был в состоянии опьянения, сел рядом. Затем он схватил одну из девушек за колено и сказал, что хочет познакомиться поближе. Девушка отказалась, но он продолжал настаивать. Тогда парень сделал замечание навязчивому незнакомцу. Тот в ответ на это несколько раз ударил подростка.В отношении мужчины возбудили уголовное дело.Читайте также:В Жлобинском районе дачник ударил соседа ножом – не поделили клочок землиМужчины повздорили из-за того, что один из них перенес забор без согласования с другим (подробности).Под Столином пьяный подросток угнал AudiЭто было не трудно – машина была открыта, а ключи лежали в барадчке (подробности).