Белорусский фонд спортивной солидарности прокомментировал встречу главы Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля и Александра Лукашенко. Заявление опубликовано на странице организации в Instagram.«BSSF находится в полном недоумении по поводу сегодняшней встречи руководства IIHF в лице Рене Фазеля и Александра Лукашенко. То радушие и теплота, с которыми господин Фазель вел переговоры с господином Лукашенко создавали впечатление, что встреча проходит не в стране, где за последние четыре месяца более 30000 человек побывали в тюрьме и где до сих пор порядка 170 политических заключенных находятся за решеткой», – отмечается в сообщении.Кроме того, в фонде призвали руководство IIHF уважать белорусский народ и те страдания, которые пережили люди от режима и объявить о невозможности провести чемпионат мира по хоккею в Минске.Добавим, что 11 января Лукашенко и Фазель обсуждали проведение турнира, который планируется организовать с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. По словам главы IIHF, ситуация в Беларуси немного отличается от той, что была в 2014 году.Белорусский фонд спортивной солидарности был создан в августе 2020-го года по инициативе представителей спортивного сообщества, которые не признали результаты президентских выборов и требовали прекращения насилия и освобождения всех политических заключенных. Возглавила фонд пловчиха Александра Герасименя.Читайте также:Александр Лукашенко: «Если Латвия откажется - мы проведем чемпионат мира в Беларуси»Белорусский президент сказал главе Международной федерации хоккея Рене Фазелю, что в стране совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов (подробности).Бывший тренер минского хоккейного «Динамо» высказался о ситуации в БеларусиТакже он рассказал, стоит ли проводить в Минске чемпионат мира по хоккею (подробности).