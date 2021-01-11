Оказалось, не только протестующих судят в Гомеле, но и, в частности, бывшего главного идеолога города. И протесты здесь не причем - начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Екатерину Дегтяреву задержали еще весной, когда страна жила в старом, стабильном русле.О задержании 36-летней чиновницы стало известно случайно - официальной информации с тех пор так и не было. В горисполкоме на звонки отвечали, что Дегтярева на больничном, а на самом деле она оказалась в СИЗО КГБ.И вот, 11 января, начался суд. Стало известно, что Дягтяреву обвиняют по частям 1 и 2 ст. 430 Уголовного кодекса в получении взяток на протяжении пяти лет - вплоть до задержания в 2020 году. Судят и того, кто давал взятки - рубли, доллары, дорогие гаджеты. За что же главный идеолог могла брать взятки от представителя коммерческих структур? По версии обвинения - за «содействие в организации и техническом обеспечении концертов звезд эстрады», сообщает БелаПАН.К примеру, за техническое обеспечение выступления Стаса Михайлова Дегтяреву отблагодарили дорогим планшетом, а за незаконную помощь в организации концерта балета Сухишвили - 1 тыс. долларов. В деле фигурируют также фамилии российских артистов Олега Газманова, Кристины Орбакайте, Таисии Повалий.Экс-чиновнице грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.