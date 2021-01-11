Несчастный случай произошел в пригороде Гродно 6 января: мужчина попал под поезд и погиб. Об этом рассказали УВД Гродненского облисполкома.– Около 16 часов при следовании с примерной скоростью 50 км/ч машинистом пассажирского поезда «Гродно-Минск» был замечен силуэт человека. 38-летний житель областного центра предположительно в состоянии алкогольного опьянения находился возле ж/д путей. Локомотивной бригадой был подан звуковой сигнал, мужчина поначалу отошел, – рассказали подробности в УВД.Затем он вновь приблизился к рельсам на опасное расстояние, машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось.Пострадавшего на этом же поезде доставили на ближайшую пассажирскую станцию Скидель. Туда приехали медики и констатировали смерть мужчины.Читайте также:Житель Могилева избил подростка в торговом центре после неудачной попытки познакомиться с его подругойПарень сидел вместе с двумя своими знакомыми девушками на скамейке в торговом центре, когда к ним подошел незнакомец (подробности).