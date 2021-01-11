Доктор и телеведущий Александр Мясников назвал способы, как избавиться от жира на животе.По словам специалиста, жировые отложения – это составляющая смертельного метаболического синдрома, который вызывает онкологию, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.– Салом залито все: почки, печень, кишечник, сердце. Этот висцеральный жир увеличивает смертность, – заявил медик в эфире телеканала «Россия 1».Он также рассказал, как убрать жир с живота. Для этого нужно отказаться не только от сладостей, но и других продуктов, в составе которых есть добавленный сахар.– Я молчу о том, сколько сахара в лимонадах и соках. Он в кетчупах, сосисках. В мире утроилось употребление сахара, – добавил доктор.Кроме того, Мясников подчеркнул, что избавиться от жира на животе помогут регулярные занятия аэробикой, а также отказ от алкоголя и сигарет.Врач отметил, что если продолжать употреблять перечисленные продукты, то пытаться накачать пресс бесполезно, потому что мышцы так и останутся «под слоем жира».Читайте также:Врачи назвали три опасных утренних привычки: проверьте, делаете ли вы этоВот с чем нужно повременить, пока организм еще окончательно не проснулся (подробности).Что произойдет с организмом, если есть яблоки каждый день, рассказал врачТакже диетолог пояснила, кому нельзя есть эти фрукты (подробности).