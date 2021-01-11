Мария Колесникова находится теперь в СИЗО-1 в Минске, 8 января ее туда привезли из тюрьмы в Жодино. Об этом сообщили в пресс-службе команды Виктора Бабарико, координатором штаба которого была Колесникова во время избирательной кампании-2020.«Около двух часов ночи 8 января Марию разбудили, показали постановление на перевод и сказали собирать вещи. Этапировали ее в Минск на поезде», – рассказали подробности в пресс-службе.По словам самой Марии, это была «романтическая поездка на ночном поезде». 11 января с Колесниковой в СИЗО-1 встретился адвокат. По его словам, она бодра, заряжена на борьбу и передает всем привет.Читайте также:Марии Колесниковой продлили заключение под стражу до мартаРанее ей продлевали арест до 8 января 2021-го года (подробности).