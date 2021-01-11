Столичные власти определили три места, которые будут оборудованы для купания на Крещение Господне, которое православные отмечают 19 января. Напомним, в это время в Беларуси ожидаются сильные морозы.Для крещенских купаний в Минске подготовят площадки возле спасательных станций на следующим адресам: «Комсомольское озеро», ул.Прогрессивная 29а; «Дрозды», ул. Веснинка, 2а; «Цнянская» в районе ул. Лучайской, 5.Там можно будет не только окунуться в ледяную воду, но и угоститься горячим чаем и кашей. На всех этих точках также организуют выездную торговлю. Круглосуточно здесь будут дежурить медики и милиция.А уже сейчас на всех спасательных станциях ведется монтаж купелей с лестницами. Затем здесь вырежут проруби, и конструкции погрузят в воду, чтобы людям было удобно спускаться, сообщает Телеграм-канал «Минск. Официально».По традиции, отмечать церковные праздники начинают уже накануне вечером, поэтому с 18.00 18 января и до 20 января купели для окунания будут открыты для желающих.Читайте также:БПЦ про неправильное отношение к купанию в проруби на Крещение: «Люди не избавляются от грехов, но еще больше их берут на свою душу»