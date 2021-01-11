Работники государственных СМИ удостоены госнаград, такой указ 11 января подписал Александр Лукашенко. Об этом сообщили в его пресс-службе.Отмечается, что награды они получили за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие государственной информационной политики и национальной журналистики.В частности, медаль «За отвагу» получил специальный корреспондент «Столичного телевидения» Григорий Азарёнок, медаль «За трудовые заслуги» – обозреватель отдела политической информации издательского дома «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик и главный советник пресс-службы президента Валерий Шульга.Тем временем медаль Франциска Скорины получил редактор отдела по освещению деятельности президента издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Крят и спецкор «Второго национального телеканала» Игорь Тур.Также Лукашенко присвоил звание заслуженного деятеля культуры заместителю директора - заведующему отделом музыкальных и литературно-художественных программ дирекции канала «Культура» Белорусского радио национальной государственной телерадиокомпании Науму Гальперовичу.Кроме того, Лукашенко распорядился объявить благодарность работникам национальной государственной телерадиокомпании за значительный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической и социально-культурной жизни страны.В частности, благодарности удостоились редактор отдела экономических новостей главной дирекции Агентства телевизионных новостей Ксения Лебедева, специальные корреспонденты отдела выпуска главной дирекции АТН Сергей Луговский и Елена Насачева, редактор отдела зарубежной информации главной дирекции АТН Мария Петрашко, заведующий отделом репортеров главной дирекции АТН Александр Хоровец, заместитель заведующего отделом выпуска главной дирекции АТН Полина Шуба.Благодарности от Лукашенко получили и работники телеканала ОНТ. Это телеведущий Александр Аверков, специальный корреспондент Андрей Александров, корреспондент Алексей Кряквин, телеведущая Екатерина Круталевич, телеоператор Сергей Янковский.Такой же награды удостоились и несколько сотрудников телеканала СТВ. Благодарности получили директор дирекции интернет-вещания Татьяна Бирук, телеведущая Екатерина Забенько, политический обозреватель Евгений Пустовой.Заметил Лукашенко и старания сотрудников агентства БЕЛТА. Благодарности от него удостоилась заместитель главного редактора - редактор отдела политической и социальной информации Светлана Сухарко.Также благодарность объявлена редактору отдела журналистских расследований редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня» Роману Рудю и корреспонденту этого отдела Людмиле Гладкой.В пресс-службе Лукашенко также добавили, что этой же награды удостоился и композитор Евгений Олейник. Благодарность он заслужил за свою плодотворную работу и активную общественно-политическую деятельность.