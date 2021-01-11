На протестах в Беларуси в минувшие большие выходные с 7 по 10 января милиция задержала человек. Об этом заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.– Сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД обеспечили максимальное реагирование на все сообщения граждан о преступлениях и происшествиях, а также приняли необходимые меры по обеспечению общественной безопасности в местах проведения немногочисленных и маломасштабных несанкционированных акций и пикетов, – сказала она, ее цитирует агентство «РИА Новости».По информации Чемодановой, в выходные в различных местах Минска собирались группы граждан, выстраивались цепочками, устраивали одиночные пикеты.– В основном граждане с незарегистрированной символикой совершали краткосрочные «марши» по дворовым территориям, не забывая при этом фотографироваться и выкладывать фото в сети с комментариями об участии в массовых акциях. Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в столице было задержано 40 человек – с 7 по 10 января, – рассказала пресс-секретарь МВД.Напомним, что протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов 9 августа 2020-го года и продолжаются до сих пор. Люди выходят на акции, чтобы показать свое несогласие с официальными результатами выборов, где победил Лукашенко, а также требуют прекращения насилия в отношении протестующих, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.Читайте также:Стало известно, сколько человек задержали на акциях протеста 10 январяНесколько человек были задержаны на улице Леонида Беды (подробности).В Минске, Гродно и Бресте 9 января прошли локальные акции протестаИнформации о задержанных на данный момент нет (подробности)Пенсионера Яна Гриба оштрафовали за участие в «Марше мудрости» на 1160 рублей.Грибу 84 года. Свою вину он не признал (подробности)