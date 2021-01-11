Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич рассказал о прогнозе по заболеваемости в Беларуси COVID-19 и гриппом в ближайшее время и на вторую половину зимы. Глава Минздрава ожидает, что в последующие нескольких дней количество случаев обращения к медикам будет расти из-за «отсроченных» из-за праздников обращений. После этого, как предполагается, заболеваемость пойдет на спад, но не резко:- До середины - конца февраля будет падение, затем, возможно, небольшой рост, связанный с приходом обычных эпидемических заболеваний, в частности, гриппа, - цитирует Пиневича Телеграм-канал ведомства.В то же время министр надеется на невысокий подъем заболеваемости благодаря тому, что свыше 40% белорусов прошли вакцинацию против гриппа.Говоря о нынешней ситуации, глава Минздрава подчеркнул, что идет снижение числа тяжелых пациентов на 10-15%. А некоторые больницы уже возвращаются к обычному режиму работы, поскольку еще до начал 2021 года наметилась устойчивая тенденция по снижению заболеваемости во всех областях страны:- Заболеваемость даже на более низком уровне, чем это в наших прогнозах, - добавил министр. Но подытожил, что «с коронавирусом будем жить до конца весны».Читайте также: Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 января 2021 года: за сутки 1792 заболели, 1300 выздоровели