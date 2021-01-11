Инспекторам ГАИ пришлось устроить погоню за водителем в Могилеве 9 января, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.Инцидент произошел в темное время суток. Видео опубликовано на YouTube-канале УВД.На кадрах видно, как к стоявшему на перекрестке Volkswagen Passat подошел инспектор, но машина рванула с места. Водитель проигнорировал требования сотрудников ГАИ об остановке, более того, пытался скрыться во дворах без света и через бордюры.Выяснилось, что за рулем Volkswagen Passat был 18-летний парень, он находился в состоянии опьянения, к тому же у него не было водительского удостоверения.– Медицинское освидетельствование показало, что в выдыхаемом им воздухе содержание алкоголя – 1,6 промилле, – рассказали в УВД.Нарушителю грозит штраф до 4350 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто сроком на пять лет.Читайте также:Мужчина погиб под колесами поезда в пригороде ГродноСначала он отошел от путей, но затем снова приблизился к рельсам (подробности).Житель Могилева избил подростка в торговом центре после неудачной попытки познакомиться с его подругойПарень сидел вместе с двумя своими знакомыми девушками на скамейке в торговом центре, когда к ним подошел незнакомец (подробности).