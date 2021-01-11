Новая мутация коронавируса, обнаруженная в Японии, пока не сделала инфекцию более агрессивной. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга.Напомним, что о японском штамме COVID-19 стало известно накануне. Новую мутацию SARS-CoV-2 выявили эксперты японского Национального института инфекционных болезней. По их словам, она отличается от тех видов вируса, которые распространились в Великобритании или ЮАР. Новый штамм нашли у четырех человек – все они прилетели в Японию из Бразилии.Ученым пока сложно оценить уровень патогенности и заразности новой мутации, а также эффективности методов ее тестирования.– В выходные Япония сообщила ВОЗ о новом варианте вируса. Чем больше вирус распространяется, тем выше шансы на то, что будут появляться новые варианты вируса… Это может привести к росту заболеваемости и госпитализаций, что будет осложнять работу больниц, которые и так уже находятся на грани, – считает глава ВОЗ, его цитирует агентство «РИА Новости».В связи с этим Гебрейесус напомнил о том, что очень важно носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. По его словам, если ограничить распространение вируса, то снизится риск возникновения новых штаммов.Напомним, что в конце прошлого года были выявлены несколько новых мутаций SARS-CoV-2, в частности, это британский штамм коронавируса, южноафриканский и нигерийский.Читайте также:Вируслог назвал главную опасность «нигерийского» штамма коронавирусаЭта мутация вируса выявлена в Нигерии в декабре 2020-го года (подробности).Еще два новых штамма коронавируса выявили в ВеликобританииИх завезли из ЮАР, сообщил Минздрав (подробности).Иммунолог назвал «ужасное для всех» последствие мутации коронавирусаПри этом он отметил, что всех вирус не убьет (подробности).