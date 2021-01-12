В Минске и Гродно в понедельник, 11 января, пенсионеры вышли на традиционный марш. На этот раз он выглядел в форме пикета. Точку сбора пенсионеры не афишировали. Об этом сообщает телеграм-канал «Радыё Свабода».О задержаниях на данный момент не сообщили.В понедельник, 4 января, пенсионеры стояли в цепи солидарности вдоль проспекта Независимости у станции метро «Восток».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пенсионера Яна Гриба оштрафовали за участие в «Марше мудрости» на 1160 рублей.Грибу 84 года. Свою вину он не признал. (подробности)Милиция устанавливает лиц, которые 4 января выстраивались вдоль проезжей части у метро «Восток».В ГУВД добавили, что уже начат административный процесс. (подробности)В МВД рассказали, сколько человек задержали во время протестов в Беларуси с 7 по 10 января.По данным милции, люди собирались группами, выходили на краткосрочные марши и выстраивались в цепочки. (подробности)