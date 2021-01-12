Ранее «Комсомолка» уже публиковала выдержки из большого интервью Александра Лукашенко российской журналистке Наиле Аскер-заде. В программе «Действующие лица», которая 10 января вышла в эфире «Россия 1» Лукашенко говорил о политическом кризисе в Беларуси, вакцине от коронавируса, о планах после своего ухода с поста президента.Интервью получилось довольно неформальным Лукашенко с журналисткой играли в хоккей, ужинали с Николаем Лукашенко в доме с печкой. Аскер-заде оказалась и в рабочем кабинете Лукашенко, где попросила показать телефон и спросила можно ли набрать Путина.Телефон Александра Лукашенко выполнен в черно-золотом цвете, на трубке - белорусский орнамент, вверху - герб страны, то же «золотые». Рядом с аппаратом стоят семейные фотографии в рамках. Наборная часть - широкая и информативная, здесь размещены десятки фамилий с кнопками быстрого набора. К слову, по словам Лукашенко, с Владимиром Путиным его связывает секретарь. А вот набрать многих из белорусских чиновников он может сам, просто нажав кнопку быстрого набора.Телефон крупным планом появляется в интервью на 20.18 минуте, на 20.35 минуте за стол Лукашенко к телефону садиться журналистка. Так какие фамилии можно рассмотреть на телефоне?В наборе на массивном аппарате есть номер Ирины Абельской, главврача Республиканского медицинского центра Управления делами президента, Виктора Хренина, министра обороны, Ивана Кубракова, министра МВД, Дмитрия Шахраева, начальника СБП, Ивана Тертеля, председателя КГБ и других. В верхнем слоте номер Натальи Кочановой. Есть блок с министрами: Романом Головченко, Владимиром Макеем, Дмитрием Пиневичем и другими. В отдельном наборе - фамилии всех глав областей. Лукашенко одним нажатием может позвонить председателю президиума НАН Беларуси Владимиру Гусакову, главе ФПБ Михаилу Орде или главе ЦИК Лидии Ермошиной.Фамилия Эйсмонт на наборе дважды: это пресс-секретарь Лукашенко Наталья Николаевна и ее супруг Иван Михайлович. Номер супруга, который руководит Белтелерадиокомпанией в наборе рядом с фамилией Дмитрия Жука, управляющего другим крупным госСМИ - издательским домом «СБ. Беларусь сегодня». В одном блоке быстрого набора с ними - Виктор Лукашенко.Есть на телефоне и пустые слоты, в которых есть место для новых фамилий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Эпоха стабильности и справедливости»: Лукашенко рассказал о времени своего президентства.Об этом он заявил в рамках большого интервью российской журналистке (подробности).Решается судьба чемпионата мира по хоккею в Минске: Лукашенко встречается с Рене Фазелем.На встрече с главой Международной федерации хоккея 11 января, видимо, будет принято решение о проведении или переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года (подробности).Лукашенко главе Международной федерации хоккея: Хочу заверить, в Беларуси никакой опасности нет и не будет.На встрече с Рене Фазелем Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не существует опасности по вопросам коронавируса или политической безопасности (подробности).